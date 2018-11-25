下個戰場在立院！ 柯建銘：徹底檢討 捲土重來

2018-11-25 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選終於落幕，民進黨在這次選舉大敗，僅保住6個縣市。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書上引用詩句，指出勝敗乃兵家常事，期望能夠捲土重來。並在下午受訪時表示，黨內人士將對這次的選舉結果好好反省，痛定思痛徹底檢討，呼籲黨內的立委，下一個戰場就是在立院，要好好團結善盡自己的責任。

綜合媒體報導，這次選舉大敗，總統蔡英文在第一時間宣布辭去黨主席一職，行政院院長賴清德、總統府秘書長陳菊等人也紛紛請辭，雖然蔡英文都予以慰留，但這次對民進黨的打擊都十分顯而易見。

柯建銘今天（25日）於臉書上引用唐詩人杜牧的詩句，「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知」，勉勵黨內人士雖然這次選舉綠營失利，但要好好砥礪自己進步，捲土再重來過。

柯建銘今天下午受訪時就表示，這次民進黨敗選有很多原因和因素，不管怎樣，他都認為，這次選舉結束以後，黨內人士別就此喪志，內部應當針對這次失利交換意見，徹底檢討，別再對外放砲引發反感，任何埋怨與攻擊都於事無補，痛定思痛，思考如何捲土重來才是民進黨當前最重要的。

柯建銘指出選舉過後，接著要處理總預算、前瞻二期特別預算、九合一選舉公投結果還有其他重要法案等，意謂著下一個戰場就是立法院，呼籲黨內立委「捲起袖子，明天上工」，在立院要更加善盡自己的責任，團結一致。

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