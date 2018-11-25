10公投轟選舉 2020總統大選已有提案在排隊

2018-11-25 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕多達10項的公投案與九合一選舉一起舉行，引起社會高度討論，但複雜、反問的敘述方式令民眾抱怨連連，投票所動線和機制亦影響投開票品質。公投雖告一段落，仍有多項提案正在排隊聯署，如呂秀蓮提的「台灣中立國化」、馬英九主持的「護司法」、安樂死合法化、核四商轉等議題，都有機會在2020年總統大選一併登場。

前副總統呂秀蓮日前在記者會上表示，明年2月將提出「和平中立」公投連署，並與2020年總統大選綁一起，尋求全國民意的支持。呂秀蓮認為，政府應超越藍綠統獨，謀求台灣與中國關係正常化，並爭取美國、日本等國的支持。

前總統馬英九主導的「護司法」公投，發起人陳長文說，此公投意義有三，首先想喚起國人注意政治干預司法的嚴重性，二是催促立法，三是若政府怠於增訂「妨害司法公正罪」，可透過直接民主守護司法公正。

護司法聯盟日前表示，今年5月已領聯署書，但離第二階段門檻仍有距離，因此現階段先緩下來，預計在2020年總統大選再發動。

立法院於2017年12月三讀通過《公民投票法》修正案，大幅鬆綁公投限制，公投提案門檻從正副總統選舉人總數5/1000調降到1/10000，連署門檻則從5％降到1.5％，促使2018年的公投案件數量增加。

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