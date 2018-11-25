因公投票太多大排長龍？宅神批中選會：美國1張票解決

2018-11-25 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕24日的九合一大選綁10項公投，因領票至圈票過程較過往延宕許多，導致各地投票所大排長龍，許多人甚至要等1小時或以上才能投票。宅神朱學恒日前在臉書上發文，批中選會「無能」，表示為什麼不像美國一樣，統一領1張就好。

根據TVBS報導，24日許多投票所時間截止過後，仍有民眾仍在排隊等候投票。宅神朱學恒24日下午在臉書PO文批評，這次的排隊亂象不要再歸咎公投多了，是因為政府準備不足、動線規劃有問題，還批評連領票空間都不夠。他表示，要嘛像美國一樣統一1張，要不就多幾個圈票櫃。

另外，有美國投票權的女性網友說明，只要事先登記郵件投票，會在選前1個月收到選票及選舉公報，且可以依據族裔選擇母語版本，投票方式很像考試時填答案卡，塗黑選項的格子即可。

不過也有網友在朱學恒貼文底下留言，批評「一張票一個議題一堆人都不怎麼了解了，所有議題都放在同一張票上會比較有效率？」、「排隊時間變久是正常的」、「投票不是得來速，請耐心等候，盡公民義務與責任」。

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