爭取九連霸 桃園市議會2女將1過關1失利

桃園市議員黃婉如（中）。（取材自黃婉如臉書）

2018-11-26 00:33

〔記者李容萍／桃園報導〕下屆桃園市議員選舉結果「幾家歡樂幾家愁」，同屬國民黨同樣競選九連霸的桃園區黃婉如、平鎮區謝彰文一過關一失利，黃婉如成功連任並締造九連霸議員的紀錄，謝彰文則以41票的些微差距落敗，支持者得知選舉結果難掩不捨，勸進她先休息，挑戰下屆立委。

黃婉如長期耕耘地方，勤走基層、服務不嫌累，如今完成九連霸壯舉，她說，這證明老將的價值千金難買，很高興國民黨在市議會獲得過半席次，未來她會繼續為民喉舌、努力問政，並以豐富經驗及犀利風格監督市政，不負選民期待。

挑戰九連霸失利的謝彰文，從1986年當選縣第11屆縣議員開始，已連任8屆，縱橫議會32年，不料挑戰九連霸以些微票數失利；謝彰文表示，以些微選票落敗，未能繼續提供選民服務，心中真是遺憾無比，她會尊重選民選擇結果，不需浪費太多行政及社會資源來要求驗票。

桃園市選舉委員會表示，「公職人員選舉罷免法」第69條僅針對區域立委、直轄市長、縣（市）長選舉結果，得票數最高與次高候選人票數在有效票數千分之三內，可於投票日後7天內向法院聲請查封選票、重新計票，市議員並不在此規範。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/