明天提選舉無效之訴！財神總統：比丁丁精彩5000萬倍

參選嘉義市長落敗的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（左）宣布明天提出選舉無效之訴。（資料照）

2018-11-25 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨候選人丁守中不滿競選台北市長失利，今（25）日凌晨向台北地方法院提出選舉無效之訴；參選嘉義市長落敗的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」也預告，明（26）日早上8點也要提出選舉無效之訴，還保證比丁守中「精彩五千萬倍」。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今天在臉書上貼出影片，敘述中選會主委陳英鈐宣布辭職，當中擷取柯文哲稱「訴訟是人民的權利」片段；他宣布，明日將到嘉義地方法院提出選舉無效之訴，同時也預告這場官司絕對會比丁守中的更加「精彩五千萬倍」。

許多網友得知「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」也要告選務機關違法，紛紛留言指出「一定精彩，已經精彩」、「一定無效，已經無效」、「一定控訴，已經控訴」、「一定支持，已經支持」、「一定五千萬倍，已經五千萬倍」、「維護自己的權益，好樣的」。

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「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」臉書傳送門

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