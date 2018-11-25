九合一選舉嬌點多 還有這位23歲「小隻馬」里長

2018-11-25 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一大選出現許多女性參選人，外型出眾成為熱門話題，不僅有十大正妹議員，還有2位「全台最美里長候選人」，其中1位彰化縣鹿港鎮頭崙里的候選人王采琳因為年紀23歲，身高約150公分像「小隻馬」，意外成為媒體嬌點。

王采琳參選時讓人印象深刻，她剛畢業於僑光科技大學流通與行銷管理系，今年10月才滿23歲，外型嬌小甜美，身高約150公分、40公斤像隻「小隻馬」。但王采琳仍不敵其他候選人。

昨（24）日王采琳在臉書發表落選感言，「謝謝大家的關心和鼓勵，這些日子得到的遠遠勝過失去的」。據中選會網站顯示，有4位候選人參選，王采琳得票數470票，得票率26.18%，居第3名。

綜合媒體報導，王采琳為彰化縣589個村里中最年輕的候選人，曾因為太「幼齒」被誤認是候選人的小助理，但她用理念說服選民，提出長照2.0、社區共餐、老幼福利、社區活動，並推出Ｅ世代「法律諮詢」、「醫療服務」等理念，獲得不少支持。

王采琳落選後難掩失望的神情，她說：「在鄉下地方大家對選舉的觀念還是比較傳統」，也因為剛滿23歲、又是回鄉的小孩，確實要花點時間讓鄉親接受，歷經選戰的激情與忙碌，現在心情還在沉澱中。

此外，另1名也被稱為「全台最美里長候選人」為中和區秀景里里長陳可蒂，是個7年級生，因為在網路曝光度高，外性神似隋棠，也讓選民印象深刻。

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