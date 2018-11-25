天不從人願 網友分析陳其邁敗選6大原因 竟全指向「他」

1名網友在PTT分析為甚麼民進黨候選人陳齊邁會落選，主要就是因為他太倒楣，引來網友一片熱議。（資料照）

2018-11-25 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕9合1選舉在昨（24）日結束，高雄市長最後由國民黨韓國瑜勝選，網友「shinobunodok （R-Hong）」在PTT發文分析為什麼民進黨候選人陳其邁會落選，引來網友一片熱議。

原PO表示，陳其邁真的是運氣不好，選舉策略穩扎穩打，辯論會也聽得出來下足功課，幕僚準備充足，能令辯才無礙的韓國瑜顯露出弱點，確實能表現出陳其邁對高雄的了解，且還有民進黨在高雄的基本盤，陳其邁應能穩穩當選，然而許多外力因素，令陳其邁最終無法坐上市長寶座，原PO歸納出了6個原因。

原PO表示，首先，中央執政不利，勞基法修法以及年金改革不盡人意；再來，執政20年的包袱，高雄在20年似乎沒什麼發展，甚至還被台中超越；再來，8月的大雨令高雄人民對民進黨失去信任；接著，身為原高雄市長的陳菊放下市務，逕自前往總統府；還有，民進黨把韓國瑜從北農總經理拔掉，換成吳音寧，他說，這有些馬後砲，畢竟沒人知道韓國瑜能成功翻盤；最後一個是，民進黨攻擊柯文哲，柯文哲的人氣全台都有，白綠分手令民進黨失去許多票源，就連台南也只贏5萬票，足見民進黨已失了人心。

原PO最後說，陳其邁雖然不突出，但是穩扎穩打，只是被自己人害死。網友紛紛留言：「1.4.6是重點...」、「一個連是非黑白的政黨都沒有，讓他反省。」、「贏了菜攤 輸了江山，打柯真的讓人很不爽。」

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