綠委喊話「中生代提早接班」 蔡英文親自留言回應

兼任民進黨主席的總統蔡英文24日晚間辭去黨主席，並向支持者致歉。（資料照）

2018-11-25 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在本次九合一選舉大敗，黨內也湧起檢討聲，民進黨立法院黨團幹事長、立委李俊俋今（25）日午就在臉書PO文喊話「中生代提早全面接班」。對此，總統蔡英文回應表示，「我們一起來讓中生代承擔更大的責任，中生代加油，我們一起加油。」

本次九合一大選中，民進黨執政縣市從13個砍半只剩6個，反觀在野的國民黨翻盤拿下15個縣市，許多縣市綠地變藍天，綠委李俊俋對此在臉書喊話，民進黨在這次選舉「輸到連褲子都不見」，因此他主張「中生代提早全面接班」！

對此，蔡英文也親自在李俊俋臉書文章留言，「謝謝俊俋委員，輔選辛苦了。我們要繼續檢討，我要負最大責任，我們一起來讓中生代承擔更大的責任，中生代加油，我們一起加油。」

李俊俋也回應蔡英文的留言：「謝謝總統，民進黨是大家的，責任大家一起扛。為了台灣，我們一起加油。」

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