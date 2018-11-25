錯誤的時間推獨立公投 顏擇雅：變統一公投

東奧正名公投挫敗，支持者怪罪蔡英文或民進黨「不夠獨」，知名作家顏擇雅則提醒是民意使然。（資料照）

2018-11-25 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕知名作家顏擇雅今發文表示，東奧正名公投結果對台灣來說有些羞辱，卻是寶貴的一課。許多正名支持者怪罪民進黨「不夠獨」導致台灣無法獨立，事實上要保持「不被統」需要很多作為，若在錯誤的時間推獨立公投，打擊維持不易的現狀，結果將變成統一公投，為中國併吞台灣賦予正當性。

顏擇雅分析，北京、國民黨、藍媒沒有出手打擊正名公投，只有中華奧會，但打擊力道也沒有很大；總結來說，公投挫敗是台灣民意使然。

雖然失敗，顏擇雅仍感謝紀政發起這項公投，並在文章留言處補充，台灣人都不希望自己的代表隊被叫「中華台北」，但這次公投測驗出台灣人的風險承受力，顯示選民不想承擔運動員被擋在國際賽事外的風險。

許多支持者責怪總統蔡英文不表態，顏擇雅則認為，依據國際奧會憲章，蔡英文不能干涉中華奧會，自然不能支持。

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