《屠殺》作者葛特曼鼓勵台灣：繼續為信念而戰

《屠殺》作者葛特曼選後在臉書發文，鼓勵台灣人繼續為捍衛自己的信念而戰。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-11-25 21:04

〔記者吳欣恬／台北報導〕9合1大選併10項公投結果昨晚揭曉。上個月初來台的《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）在選舉結果出爐後，今（25）在臉書發文鼓勵台灣人繼續為捍衛自己的信念而戰。

葛特曼上個月初來台開記者會，直指柯文哲是騙子，並表示柯曾在2008年前往中國參與葉克膜研討會，而會中許多參與者涉嫌涉入活摘器官移植。

葛特曼多年來持續向各國揭發中國活摘器官的惡行、和中國政府對抗。他說，這次的選舉，很多台灣人沒得到想要的結果，他以自己為例，到現在已經輸給北京幾十年了，「但無論他們贏了多少次，都無法讓我出局」，他以此鼓勵台灣民眾，繼續為自己的信念而戰。

葛特曼臉書全文：

致我的台灣朋友：你們很多人沒有得到自己想要的結果。對那些以喝酒和火鍋排遣悲傷的人，讓我提供一點想法。

我輸習慣了。到現在我已經輸給北京幾十年了。但無論他們贏了多少次，他們都無法讓我出局，永遠不會。

站起來，為信念而戰——繼續奮鬥！並且享受這場戰役。

To my friends in Taiwan: Many of you did not get the results you wanted. So for those of you who are drowning your sorrows in booze and hotpot, let me offer this thought:

I am used to losing. I have been losing to Beijing for a couple of decades now. But no matter how many times they win, they can’t get me off the chessboard. NEVER.

So get up and fight for your beliefs - fight on! - and enjoy the game.

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