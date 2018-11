《屠殺》作者葛特曼鼓勵台灣：繼續為信念而戰

《屠殺》作者葛特曼選後在臉書發文,鼓勵台灣人繼續為捍衛自己的信念而戰。(資料照,記者黃耀徵攝)

2018-11-25 21:04

〔記者吳欣恬/台北報導〕9合1大選併10項公投結果昨晚揭曉。上個月初來台的《屠殺》作者伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)在選舉結果出爐後,今(25)在臉書發文鼓勵台灣人繼續為捍衛自己的信念而戰。

葛特曼上個月初來台開記者會,直指柯文哲是騙子,並表示柯曾在2008年前往中國參與葉克膜研討會,而會中許多參與者涉嫌涉入活摘器官移植。

葛特曼多年來持續向各國揭發中國活摘器官的惡行、和中國政府對抗。他說,這次的選舉,很多台灣人沒得到想要的結果,他以自己為例,到現在已經輸給北京幾十年了,「但無論他們贏了多少次,都無法讓我出局」,他以此鼓勵台灣民眾,繼續為自己的信念而戰。

葛特曼臉書全文:

致我的台灣朋友:你們很多人沒有得到自己想要的結果。對那些以喝酒和火鍋排遣悲傷的人,讓我提供一點想法。

我輸習慣了。到現在我已經輸給北京幾十年了。但無論他們贏了多少次,他們都無法讓我出局,永遠不會。

站起來,為信念而戰——繼續奮鬥!並且享受這場戰役。

To my friends in Taiwan: Many of you did not get the results you wanted. So for those of you who are drowning your sorrows in booze and hotpot, let me offer this thought:

I am used to losing. I have been losing to Beijing for a couple of decades now. But no matter how many times they win, they can’t get me off the chessboard. NEVER.

So get up and fight for your beliefs - fight on! - and enjoy the game.

