綠營「諸神黃昏」 柯粉：綠柯再不合2020絕對完蛋！

昨晚的選舉綠營大敗，許多支持者眼框泛淚。（記者陳志曲攝）

2018-11-25 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕這次九合一大選，台北市長柯文哲以3254票的差距險勝對手丁守中，挑戰連任成功，也讓柯粉懸在心中的大石頭終於放下。曾經擔任過柯市府市政顧問的「和沛科技」負責人翟本喬今天在臉書上轉發一名柯粉的臉書貼文，該則發文狠批這次民進黨迎來「諸神黃昏」，更直指綠營要是繼續跟柯文哲搞不合，2020年總統大選，綠營絕對完蛋！

翟本喬今天在臉書上轉發了網友丁俊元的臉書貼文 ，分享了這次對於選舉的觀感。文中指出，所謂「民主」就是「數人頭」的戰爭，「戰爭打不贏的將領叫什麼？有沒有聽過『馬謖』是誰？」（暗指「揮淚斬馬謖」）。

丁俊元也表示，這次選舉讓「政治網紅崛起」，單看韓國瑜、謝龍介、柯P等人紛紛找健身網紅「館長」開直播便可以看出，對於這些候選人找網紅的動作，不少綠營人士及支持者開始不以為然甚至是開罵，他批：「這是不是老一輩人最熟悉的選舉場子！只是今天人家把場地搬到直播......綠色就看不懂囉？」

丁俊元直指，民進黨自上次大選大獲全勝以後，心態開始變得驕傲，「驕傲是生蟲最快的溫床」。他表示，這次國民黨的選戰，「要錢沒錢、要正當性沒正當性、要政績沒政績」，本該是藍營最接近完蛋的一次選舉，這次卻大贏，除了韓國瑜異軍突起，也是因為綠營在執政這段期間絲毫不懂得思考為何藍營上次大敗的原因，還「受小人挑撥，將政績最優秀的朋友（柯文哲）丟出去，拿亂箭射他」；好不容易成形的「轉型正義」，卻因為用人不當將自己搞臭；之後選戰演變成心戰，但綠營「完全打不過「對岸」的面授機宜」。

他也不掩飾對柯文哲的支持，痛批綠營整天將理念掛嘴邊，「政治只有一個理念，就是『把民眾的生活搞好』」，「把一個『每天七點上班十點下班、完全不鳥偷雞摸狗勢力、只在乎建立SOP』的市長打到對立面當敵人，綠色政治人物還剩誰」？他籲，「柯綠不合，2020 綠色一定完蛋」，綠營應該趕緊跟柯P修補關係，並將該換的人換一換，現在就是「戰爭」，不能用的人就是「馬謖」，「馬謖不是因為『失街亭』被砍的，而是為了安撫人心砍的。」

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