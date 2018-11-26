丁丁指提選舉訴訟是爭公平正義 網友：再輸要退出政壇？

台北市長選舉落幕，以3254票落敗的國民黨候選人丁守中（右），連夜到台北地方法院聲請封存票匭、提起選舉無效之訴，他25日在律師團陪同下，就後續訴訟進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票的差距敗給對手柯文哲，認為是「邊投邊開票」而讓對手有機會操作棄保，提「選舉無效訴訟」，今晚更在臉書強調，他並非為個人爭選舉之勝敗，而是爭台灣選舉制度的公平正義。對此，有網友表示，「輸不起嗎？驗票再輸要不要退出政壇」，也有人說「這是法律賦予丁丁的權利」正反聲音皆有。

丁守中25日晚間在臉書表示，他在選後採取法律行動提出選舉無效之訴訟，「不是為個人爭選舉之勝敗，而是爭中華民國選舉制度的公平正義。」他強調拒絕承認這次選舉結果，認為在這次市長選舉投票中，台北市非常多的投票所，出現選罷法所禁止，且全世界各國選舉制度中不可能出現的「一邊開票、一邊投票」的違法荒謬現象。

丁守中先前曾說過，參選台北市長只要獲得第二名，他就要永遠退出政壇，還強調自己絕對說到做到。目前選舉結果塵埃落定，丁守中真的以些微票數差距輸給競選連任的柯文哲、獲得第二名，但他在臉書只針對提出選舉無效訴訟做說明，並沒有提到是否退出政壇的承諾。

文章下方有丁守中的粉絲留言，「不公平的奧步選舉一切交給法律」、「這是法律賦予丁丁的權利」、「本來中選會就是違法，理該重選，不是誰選上選不上的問題，是不能將錯就錯」、「丁丁 加油加油」、「 選舉這次很明顯的不公平」。

但也有持相反意見的網友表示，「給你驗票，如果結果一樣記得你退出政壇的承諾」、「訴訟結束後，請記得您說過的第二名就退出政壇」、「驗票費用自己付好嗎？也別忘了自己說要退出政壇」、「驗票憑什麼要全台北市民為你這個失敗者買單？你輸不起嗎？趕快退出政壇吧！台北不需要你」、「留點政治風骨給自己，不要再亂了」。

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