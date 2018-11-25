南市立委補選 綠營低調藍謹慎

2018-11-25 22:11

〔記者邱灝唐、劉婉君／台南報導〕立委黃偉哲當選下一屆台南市長，讓台南第二選區立委出現空缺，但這次九合一選舉的結果讓民進黨有意選將不願多談，而國民黨也不敢大意，強調會蒐集民意推出適當人選。

甫當選台南市長的黃偉哲以36萬7千餘票擊敗國民黨對手高思博，今日接受媒體訪問時指出會於12月24日辭職。根據選罷法規定，區域立委從辭職日開始，若是剩下任期還超過1年，應在3個月內完成補選，而南市選委會也預估，補選應該會落在3月初舉行。

儘管民進黨內對於黃偉哲勝出並不意外，但得票數卻出乎意料地不如預期，這讓部分有意在選後表態的選將不敢多談，而目前外傳有意參選的前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅、前台南市副市長顏純左等人，被問及此事皆低調回應。

黨籍人士表示，現在正是民進黨檢討改進的時候，若是在這時貿然表態，只會引起選民的負面印象，尤其這次一共要補選5位立委，因此黨一定會有整體考量和布局，個人不宜這麼快表態，所以在這場「期中考補考」中，黨該如何痛定思痛、找回人民支持，才是最重要的事情。

至於國民黨這一方也謹慎回應，強調會蒐集民意推出適當人選；市黨部主委謝龍介表示，補選人選會再徵詢黨內同志；面對九合一選舉中不俗的成績，謝指出，儘管民意在這次選舉中給予肯定，但不能肯定立委補選會得到相同結果，所以還是得從徵詢同志意願且理解民意開始。

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