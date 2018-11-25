「網紅」效應吹向屏南？ 打「空戰」候選人漸成潮流

枋寮鄉長當選人陳亞麟（中）。（資料照，記者陳彥廷攝）

2018-11-25 21:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地區這次選戰有不少年輕網紅及訴求網路「空戰」的候選人，除了順利當選的32歲枋寮鄉長陳亞麟，網路聲量頗高的恆春鎮長候選人張怡、枋寮鄉代候選人張仁吉、滿州鄉代莊期文等人，雖未能順利當選，但獲得選票支持不少，已是不可小覷的新興力量。

自稱沒花什麼錢、沒有造勢活動、沒有炒米粉湯、沒有搭棚的張怡說，長時間作事關注議題，在非都會區的恆春，還是得到超過3000票的支持，還有許多旅外鄉親特地回來投她，證明「空軍」聲量在鄉村已經能化為實質影響力。

拿下288票的張仁吉說，長期網路經營加上乾淨選舉，他僅靠著騎腳踏車宣傳拜訪，獲得的選票實實在在，未來仍會持續關注地方公共事務；差7票當選的滿州鄉代會主席莊期文指出，他從政多年，在選舉風氣敗壞的滿州鄉，除了傳統選戰方式，近年透過網路關注議題及選民服務，得到不少鄉親支持，雖成「落選頭」仍不後悔，希望民代共同改變當地選風。

除了積極網路曝光，實際在各村落拜票宣傳，成功當選枋寮鄉長的32歲陳亞麟，以北大碩士之姿回鄉參選，高網路聲量加上近一年的村落拜訪，「空軍加上陸軍」聯合作戰，成功在農漁養殖業為主的枋寮鄉脫穎而出，是屏南選區的成功案例。

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