「教訓民進黨」？枋山、車城鄉長退黨仍高票連任

2018-11-26 00:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上屆當選後加入民進黨的枋山鄉長洪啟能、車城鄉長張春桂爭取連任，在選前都因黨內初選問題退黨，卻因政績表現不俗雙雙成功連任，被鄉民認為是另類的「教訓民進黨」？兩人緩頰，強調這次選戰都力挺民進黨籍的縣長潘孟安連任，未來雖然無黨籍，仍不分黨派服務。

枋山鄉長選舉因黨內初選後撕裂，現任鄉長洪啟能面對同為初選失利的代表會主席陳德昌及贏得民進黨初選的鄉代羅金良，加上國民黨的溫士源，最後拿下1262票，以119票的不小差距擊敗溫士源，羅金良則僅獲983票。

「民進黨確實無情無義！」洪啟能痛批，他4年執政拼命服務，全力配合縣府施政，沿海線近年滿滿的觀光客，就是最成功的政績行銷，最後竟無法獲得提名，實在相當遺憾，而民進黨全台大敗，這類情況也是其中原因。

上屆險勝47票的張春桂這次拿下2235票，大勝主要對手林顯水277票，而民進黨提名的鄉代董松山僅拿下1015票；張春桂說，當年以政治素人勝選，希望與民進黨執政的縣府配合施政，接下縣長故鄉的火炬，沒想到縣黨部堅持安排初選才退出，未來仍力挺家鄉子弟潘孟安施政，但整個過程確實「相當委屈」。

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