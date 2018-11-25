角逐縣長在草屯得票竟輸對手 鎮長洪國浩：卸任就退休

南投縣長選舉落敗洪國浩今天展開全縣謝票。（洪國浩競選總部提供）

2018-11-25 20:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長洪國浩代表綠營參選南投縣長，此次敗給尋求連任的林明溱，其中他在根據地草屯鎮得票數還輸林明溱4192票，今天謝票時說，還有1個月就卸下鎮長職務，卸任後將辦理退休，過自己的生活，並參與公益活動。

曾任兩屆南投水利會長及兩任8年草屯鎮長，洪國浩首任是在草屯鎮長補選中以19票險勝對手簡景賢，當時政見是改善公所財政，希望以開源節流方式，還清公所1億8000萬元的負債，8年下來不只負債還完，且今年公所賸餘款是5億3000萬元。

11個月前點頭接受民進黨徵召參選南投縣長，與現任縣長林明溱競選，昨晚開票結果，他輸了9萬多票，最讓眾人跌破眼鏡的是連在草屯鎮都輸，不僅未贏林明溱，且輸了對手4192票。

昨晚發表落選感言時，他把責任全攬在身上，未說出任何批評話語，反倒是工作人員哭了，指他為草屯鎮做了那麼多事，卻換來這樣的成績，真的很不值得。

洪國浩今天與妻子侯淑玲各負責濁水溪線和烏溪線的車隊謝票，明天將銷假回到草屯公所上班，心情極平靜的他表示，回去公所後會繼續把該做的工作做好，1個月後卸下職務後，因符合退休規定，將辦理退休。

洪國浩說，多年公職生涯，幾乎沒有休息，所以退休後要過自己的生活，有企業找他，也予以婉拒，將會多做社會公益事務。不過，若民進黨有需要他助選，例如立委和總統大選，一定也會盡力助選。

據洪的部屬透露，洪國浩擔任水利會長和草屯鎮長以來，連假日都在工作，只有因工作過度眼睛出現問題，被醫生警告「不動手術就等著眼睛瞎掉」，才請假幾天去開刀。

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