北屯、北區立委補選 藍綠都有人表態參選

2018-11-25 21:57

〔記者黃鐘山、蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯、北區立委盧秀燕辭職參選市長當選，該區立委任期還有一年多應在3個月內補選，藍營前立委沈智慧率先表態「我準備好了！」從台聯加入民進黨不久的前市議員劉國隆也表達「全力以赴參加！」民進黨今年五連任市議員的曾朝榮則態度謹慎表示，黨內敗選低迷，他必須傾聽民意，配合黨的規劃。

上屆北屯北區立委選舉時曾朝榮曾表達參選意願，後來民進黨徵召林靜儀後退選，最後泛綠整合民調共推劉國隆出征敗選，這次補選，劉再度表態要參選，強調會全力以赴參選，拜託同志一起打拚，要把該區立委翻轉過來。

曾朝榮今年蟬連5屆市議員，選前曾傳出是問鼎議長的熱門人選，選後被問及是否有意願參選立委，透露選完要務仍是向支持者謝票，但會以最快的腳步表達感謝和傾聽民意，並配合黨中央的全盤規畫，強調黨內氣氛低迷，任何人沒有分裂的理由。

沈智慧表示會徵詢新任市長盧秀燕的意見、尋求認同後，爭取國民黨的提名，本屆參選中西東南區立委落選，但過去在北屯、北區擔任6屆立委，對地方熟悉又具知名度，自信能在短時間獲得選民認同。

除了沈智慧，國民黨部指還有其他的可能人選，不排除規畫黑馬，也可能進行黨內初選；綠營也勸進林佳龍親近的市府局處首長。

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