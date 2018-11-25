選區得票贏過姚文智 高嘉瑜：感謝姚委員的犧牲！

台北市議員高嘉瑜連任成功，開心與支持者合照。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-25 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜這次大選在南港內湖選區得到3萬4285票，拿下選區第一高票，也是全台北市議員選舉第二高票。反觀同黨的市長參選人姚文智失利，在這個市議員選區的得票還輸給高家瑜；高嘉瑜今謝票，她笑笑地說：「謝謝他（姚文智）的犧牲讓我繼續連任。」

綜合媒體報導，這次選舉高嘉瑜獲得港湖區最高票，在南港區獲得9936票、內湖區2萬4349票，共計3萬4285票，甚至比姚文智在這2區的得票數還高。對此，高嘉瑜說，「感謝姚委員這些日子以來對我的關心跟關注，讓很多人覺得說嘉瑜確實有受到委屈，或是確實希望給嘉瑜一些鼓勵，所以在選票上給了我很多的支持」、「謝謝他的犧牲讓我繼續連任」。

姚文智在選舉期間就曾多次酸高嘉瑜，甚至在選前倒數時刻的造勢晚會上公審，指責高嘉瑜等到他致詞就「偷溜」。對此，高嘉瑜在向選民拜票時就解釋，當時剛好去下舞台上廁所，還說「我被他罵，我媽也在陰暗角落哭阿」，回敬曾拿這句話狠酸柯P的姚文智。

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