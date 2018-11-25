選舉落幕 民進黨台南永康2新人皆敗

時代力量在台南搶下一席市議員席次，市議員當選人林易瑩今展開掃街謝票。（林易瑩服務處提供）

2018-11-25 21:46

〔記者萬于甄／台南報導〕2018選舉落幕，台南市議員永康區不少當選人今紛紛掃街謝票，永康區此屆獨立為單一選區，老將新人不少，選情相較其他選區激烈，民進黨更提名3人徵召1人參選，但新人全失利；市議員林宜瑾今也發表感言指出，選得不好，讓她超心痛，也說明還要更加努力。

第七選區永康區此次市議員選舉為單一行政區，少了新市區的票源，各黨競爭激烈，多達15人爭取7席，選舉出爐現任國民黨市議員林燕祝、無黨林阳乙、民進黨林宜瑾、陳秋萍及台聯楊中成連任成功，另2席由新人國民黨李鎮國及時代力量林易瑩搶下。

外界對此次永康區市議員選舉原看好民進黨應有3席空間，國民黨可搶下2席，但民進黨2名新秀紛紛失利，不少地方人士認為，在大環境下徵召提名4席，其中2名屬無政治版圖基礎的新人，讓票源分散，導致2席新人皆敗。

台南市議員永康區7席此屆由挑戰連任的林燕祝，以1萬9628票奪下第一高票，其次依序為林阳乙、林宜瑾、李鎮國、楊中成、林易瑩及陳秋萍。

面對民進黨此次永康區市議員選戰，林宜瑾謝票時，除感謝鄉親的全力相挺，她也坦言，永康提名4席議員，選得不好，讓她超心痛，但也說明要更加努力；地方選舉是中央執政的期中考，選舉結果顯示，中央政府在推動改革之際，不夠貼近民眾需求，必須更加謙卑。

在藍綠政治板塊壁壘分明的台南，時代力量此次集中資源，在永康區提名唯一一席市議員林易瑩，成功搶下席次進入議會，成為大黑馬，未來在議會是否與其他政黨合作，林易瑩說，暫時沒想這麼多，現階段會做好份內工作，落實政見主軸。

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