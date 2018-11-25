民進黨慘敗 鄭文燦：應為下一場得到民心的成功找方法

民進黨九合一選舉慘敗，鄭文燦：應為下一場得到民心的成功找方法。（記者李容萍攝）

2018-11-25 19:51

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨在九合一選舉中慘敗，連任的桃園市長鄭文燦25日下午走訪中壢仁海宮謝票祈福時受訪表示，民進黨這次失敗也是一個考驗，能夠從失敗當中得到教訓，知道問題所在，這才能邁向成功，不能為失敗找藉口和理由，應該為下一場得到民心的成功找方法，這次黨部內部檢討，應該用嚴謹、徹底檢討。

民進黨這次在22縣市中，僅保住2都桃園市、台南市，以及基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣。對於總統蔡英文請辭民進黨主席，黨內點名鄭文燦等人中生代接班，鄭文燦表示，每一場選舉都是對執政的檢驗，輔選策略當然需要檢討，不過有些政策與表現要深入研究，到底那些政策有偏差、有錯誤，造成選民投票行為轉變，執政團隊應好好深入研究。

鄭文燦表示，民進黨內部會先推舉代理黨主席，再由黨員行使投票權，兩階段選出正式黨主席，黨應有智慧處理這個問題，他個人沒有打算，希望專心市政。

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