公投設計錯誤流失選票 鄭文燦怪中選會這件事...

連任成功的桃園市長鄭文燦（中），走訪市轄17座廟宇祈福致謝。（記者李容萍攝）

2018-11-25 19:40

〔記者李容萍／桃園報導〕連任成功的桃園市長鄭文燦今日走訪17座廟宇祈福致謝，對於這次大選綁公投造成民怨，鄭文燦下午受訪表示，這次公投投票真的很混亂、也很塞車，造成許多選民放棄投票，讓民進黨損失很多票，桃園最後一個民眾到晚上7時29分才投完票，這次中選會的基本設計有缺失，中選會對公投的設計「必須好好檢討」。

鄭文燦說，這次公投設計錯誤，公投動線很亂、投票也打結，很多選民看到投開票所人那麼多，就乾脆放棄投票，若以一個投開票所100人放棄投票，全桃園就差12萬票，所以上屆桃園市長選舉投票率62.73％，這屆投票率只有60．63％，投票率竟然降了2.1％。

鄭文燦強調，公投法已成為制度，未來要讓公投順利。他認為應將候選人、公投分開，若民眾不想領公投票，可以單獨投候選人，中選會應該好好檢討。

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