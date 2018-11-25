輸到褲子都不見！ 綠委開第一槍：中生代提早全面接班

民進黨九合一選舉大敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文24日晚間與秘書長洪耀福（左）、選對會召集人陳明文（右）召開記者會，宣布辭去黨主席，並向支持者致歉。（資料照）

2018-11-25 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結果出爐，執政的民進黨大敗，總統蔡英文宣布辭去兼任的民進黨黨主席職務，為敗選負責，黨內也湧起檢討聲浪。對此，民進黨立法院黨團幹事長、立委李俊俋表示，民進黨在這次選舉「輸到連褲子都不見」，他主張「中生代提早全面接班」！

「我主張中生代提早全面接班！」李俊俋今（25日）下午在臉書表示，民進黨中生代應該要扛起責任，中生代提早全面接班，由中生代承擔面對兩端世代的溝通之責，同時年輕世代上場，而行政院和立法院的互動模式要改變，重新調整視野與角度，形成新的政策決策模式，以因應社會的民意潮流。

李俊俋說，昨夜大家都在問「為什麼會輸」，大家也不理解「怎麼輸成這樣」，這就是事實，不是輸到脫褲而已，是輸到連褲子都不見！他說：「很多人認為這是因為民進黨改革的速度不夠快，也有人說這是因為民進黨支持年改，還有人說是因為民進黨支持同婚，更有人說都是民進黨讓經濟不好，沒有錢賺」，「哪一個理由對呢？我只能說以上皆是」。他更直言：「民進黨是輸在自己的手上，不要怪別人。」

「2016年民進黨全面執政以來，想要改革的心沒有變，堅持人民優先的立場沒有變，既然是這樣，那麼為何會如此？」李俊俋對此提出3點「敗選」分析，第一：猶豫不前；這是因為民進黨受到太多力道的牽扯，忽略第一線的基層民意，即使政策轉彎，也無力回天，「一例一休」案就是活生生的例子，先是得罪資方，後又失信勞方，最後落得兩方都不討好。

第二：民眾厭惡「鬥爭」、更厭惡「派系」，有縣市初選過程，同志之間血淋淋拼鬥，比敵人還恐怖，初選比大選還要「華麗登場」，讓民眾驚覺民進黨與國民黨有何不同，大家到底是要爭著做事還是爭權位？這些都讓民進黨的支持者失望。

第三：民進黨被對手稱為最會選舉的政黨，但在2018的縣市長選舉中，黨中央卻無法啟動任何活命、補血的功能，且事前不清楚整體輿論走向，自信的表現讓黨機器無法有效的運作，「自廢武功」。草鞋起家的民進黨如今穿上皮鞋，卻忘了穿草鞋的朋友，「捫心自問大家到底在忙什麼，以致將自己的任督二脈塞住無法活絡，落得武功盡失的下場」。

李俊俋最後強調，面對2020的總統立委大選，當務之急，是盡快找出藥單治理病症，誠心檢討！他願意擔起未來的反省重擔，也主張民進黨的中生代站出來。「成也改革、敗也改革」，在哪裡跌倒，就從哪裡爬起，他希望大家要撐著，不可以失去戰鬥力，「失血還可以補血，加值、撐著才可以看到未來」。

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