北市議員王威中落選 這家APP首頁公告「慶祝」引熱議

2018-11-25 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕全台九合一大選終於落幕，幾家歡樂幾家愁，其中參選台北市議員的民進黨籍候選人王威中落選，竟有手機APP直接在其首頁公告欄上「慶祝」王威中落選的消息，引發討論。

綜合媒體報導，北市議員王威中在今年3月質疑國內電子支付平台「街口支付」的APP有諸多缺失，恐有資安漏洞、用戶若更換門號，原本的帳號就變成了殭屍帳戶以及消費者的使用餘額無法使用等，還舉辦記者會痛批，讓王威中與「街口支付」結下樑子。

而王威中在本屆選舉尋求北市議員連任失敗的消息一出，「街口支付」旋即在手機APP首頁公告上「恭賀」王威中落選，並表示「只會汙衊台灣年輕新創，為了選票不擇手段，人民的眼睛是雪亮的，正義伸張了。」還唱衰指王威中的政治生涯結束，引發外界討論。

對此，「街口支付」執行長胡亦嘉表示，這則公告無關政治立場，純粹只是當初王威中沒有經過查核，就對他們莫名其妙的指控，還開記者會公告天下，使得公司名譽受損，對於王威中落選的結果，胡亦嘉覺得十分公平。

有網友認為「街口支付」很沒水準，指出議員接受民眾陳情反映是選民服務，沒有必要過不去；也有網友覺得私人企業要貼出什麼樣的公告是自家公司的自由，只要不影響使用者權益就還好。

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