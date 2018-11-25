強！這地區里長選戰 1對情侶新秀擊敗兩里資深里長

2018-11-25 18:59

〔記者王俊忠／台南報導〕2018年台南市東區與南區里長選戰，各有幾位現任里長敗下陣，東區更首度出現1對情侶新秀陳積慶、張家詒部署參選衛國里與崇明里，兩人都擊敗現任資深里長，成為令人稱羡的情侶檔新科里長，表現突出。

這對情侶新秀陳積慶、張家詒是以無黨籍身分分進合擊、直攻衛國里與崇明里，過去曾是國民黨南市東區議員助理的陳積慶，有打選戰的經驗，他在衛國里對上民進黨兩屆現任里長陳盈良，結果以多36票勝出。

張家詒部署在有巴克禮公園的崇明里，對上有巴克禮公園開創者之稱的資深里長李仁慈，外界一般評估對張而言是場硬仗，但張家詒以勤走、深入基層，與里民結善緣，最後以16票之多險勝李仁慈。陳積慶自認與女友選情都有受到韓流影響，衛國里民是對民進黨投下不信任票；李仁慈是掛國民黨招牌，不然張可能會多贏一些票。

南區現任里長部分，包括竹溪里王璟瑞、大成里朱明湖、開南里姚錫銘與新昌里高秋黃都敗下陣；東區現任里長，則有崇明里李仁慈、仁和里丁素禎、裕聖里戴崇熙、東安里施進賢、衛國里陳盈良5人飲恨落馬。

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