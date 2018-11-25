民進黨敗選 英國學者看法：人民用選票抗議

2018-11-25 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕9合1大選在昨（24）日落幕，民進黨遭到空前的慘敗。對此，有英國學者分析，這是人民用選票向民進黨抗議。

綜合媒體報導，根據選舉觀察家分析，民進黨在此次9合1大選的挫敗，是因為沒有給予民眾實際幫助，儘管台灣的GDP逐漸上升，但是選民沒有看到這些好處，而且許多人對於年金改革及減少國定假日感到不滿。

倫敦國王學院（King's College London）中國研究所教授布朗（Kerry Brown）認為，這次投票是一種抗議。他說：「這次大選並非全盤信任某個人，而是說明台灣與其他國家一樣，社會陷入分裂，人民非常不滿，藉此來抗議。」

分析家認為，台灣與中國的分離感已經根深蒂固了，但是選民希望兩岸關係不會因此影響經議，這是歷屆政府難以擺平的平衡。香港浸會大學政治與國際研究學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說：「選民仍熱愛台灣的民主以及實質的獨立，但他們也希望能經濟能更好，以及看見政府做得更多。」

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