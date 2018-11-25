丁守中提「選舉無效」訴訟 律師勸：重新選只會輸更多

2018-11-25 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕律師林智群今發文表示，丁守中主張選舉過程有問題，要告中選會「選舉無效」，若如願勝訴將重啟選舉。但林智群也說，「重新選舉，丁先生只會輸更多，不會更少！」

台北市長選票拉鋸戰引起民眾關注，網友們也熱烈討論選票差距是否要在千分之三以下才能提告。林智群跳出來解釋，選舉訴訟分為「選舉無效」、「當選無效」兩種，後者才有「差距千分之三」的前提。

林智群表示，候選人若承認選舉有效，但主張「我比較高票，是中選會弄錯」，依據中央選罷法第120條，可以告當選人「當選無效」；然而依據第69條規定，重新計票須在得票數差距千分之三之內才能申請，若驗票結果顯示確有問題，對手當選無效。

另一種「選舉無效」訴訟，則是候選人認為「選舉過程有問題，我完全不承認選舉結果」，並根據第118條控告中選會，勝訴結果為重新啟動選舉；國民黨台北市長候選人丁守中揚言要提的屬於此類。

林智群認為，丁守中若質疑選舉過程不合法，大可在投票結果出來前宣布退出選舉，「當然他還是有權提告，只是等到比賽結束再來質疑整個比賽過程，比較會讓人有話講而已。」

林智群強調，發文不是為了阻止丁提告，而是善意提醒，若堅持提告且勝訴了，「重新選舉，丁先生只會輸更多，不會更少！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/