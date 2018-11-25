網瘋傳柯P幕僚「學姊」單身了 鄉民暴動：選我選我...

網路上傳出柯文哲的幕僚「學姊」黃瀞瑩目前單身，不少鄉民暴動直喊「選我選我選我」，但目前仍只是傳言而已。（資料照）

2018-11-25 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲驚險連任成功，因為「一日幕僚」影片而爆紅的幕僚「學姊」黃瀞瑩，一度擔心柯P落選會讓自己沒有工作，如今終於可以鬆一口氣。不過此時卻有網友在PTT爆料黃瀞瑩現在單身了，讓不少鄉民暴動直喊「選我選我選我」，但目前仍只是傳言而已，尚無任何證據。

黃瀞瑩過去坦言自己有穩定交往中的男友，據了解是位日本帥哥，是她赴英國讀研究所時認識的。但黃瀞瑩也曾強調，這些事情是她的個人隱私，希望外界將重點放在柯市府的市政表現上。

而此次柯P連任成功，黃瀞瑩今（25日）稍早在臉書直呼「一覺醒來，台北持續改變」，被轉載到PTT後，突然有網友在下方推文透露「學姊現在單身，可以衝了」，讓許多人驚呼「什麼！？單身了？」、「真的假的？」

不過，許多鄉民也質疑這個消息，直說「講單身的有證據嗎？」、「出來講清楚啊！」、「學姊到底有沒有單身啊？」也有人認為，其實黃瀞瑩單不單身都沒差，「欣賞就是欣賞」。

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