百票落選市長 張東正提選舉無效，陳秋蓉送祝福

國民黨彰化市長候選人張東以319票落選，提出選舉無效之訴。（翻攝張東正臉書）

2018-11-25 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕五合一大選結果揭曉，彰化縣長選情一面倒，不過彰化市、員林市長競選卻異常激烈，彰化市民進黨候選人林世賢以319票小贏國民黨候選人張東正，員林市國民黨候選人游振雄僅以157票險勝民進黨候選人陳秋蓉，面對票數微幅落敗，張東正今日提出選舉無效之訴，希望重新驗票，陳秋蓉坦然接受選舉結果，恭喜對手當選也不會提出重新驗票。

彰化市長與員林市長選舉，昨日開票後形成拉鋸戰，藍綠陣營計票互有領先，其中員林選情至晚間10點半，陳秋蓉陣營計票還領先8票，沒想最後一票匭遭逆轉，最後游振雄以25347票對25190票險勝陳秋蓉，民進黨攻下員林市希望又破滅。

對此陳秋蓉今日恭喜游振雄當選，期待他能造福員林市，她說，自己須檢討是否有服務不周即不足之處，對於選舉票數如此接近，她願意虛心接受，這是員林市民的選擇，會繼續努力加油。

彰化市選情更激烈，直到晚間十一點票數仍未開完，林世賢陣營見領先達400票時才敢宣布當選，最後林世賢以43085票擊敗張東正的42766票，小勝319票，結果以令民進黨心驚膽跳。張東正表示，兩者票數相差在千分之3，經過團隊討論，決定提起選舉無效之訴，希望經由驗票程序，力求翻轉選舉結果。

票數接近的還有芳苑鄉崙腳村長候選人陳本地280票對陳嘉隆279票、埤頭鄉代第三選區，劉英科以1039票對顏進成1038票，一票之差「險勝」對手。

彰化縣選委會總幹事陳逸玲表示，候選人若對選舉結果有疑慮，可在11月30日選委會公布當選人名單後30日向地方法院對當選人提出選舉無效之訴，若有必要選委會會在法院審理結果確定後，3個月內辦理補選。

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