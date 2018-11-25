選舉補助不夠抵房貸 柯文哲「虧了」快60萬...

勝選後第一天下午，柯文哲就拎著公事包又要出門「嗡嗡嗡」。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-25 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰落幕，台北市長柯文哲獲得58萬820票，以些微差距打敗國民黨候選人丁守中的57萬7566票。然而，當初為了籌措競選經費，柯文哲妻子陳佩琪曾抵押名下房子貸款2000萬元讓柯文哲打選戰，而此次選舉後，柯文哲可望領回保證金200萬元，再加上得票數換算補助1740萬餘元，算起來，還是「賠了」約60萬元。

據《聯合新聞網》報導，選罷法規定，只要得票數超過當選者票數的1/3，就可獲得每票30元的選舉補助款，由於柯文哲拿下58萬820票，換算可獲得1742萬4600元補助款。除此之外，由於登記參選市長時繳交保證金200萬元，而柯文哲的得票數超過選舉人數的1/10，可領回這200萬元。因此，柯文哲共可領到約1942萬元，只是要償還房貸還是不足58萬元。

柯文哲曾表示，房子貸款2千萬元將作為今年的選舉經費，用於人事和雜支。至於文宣與活動，則會用群眾募資的方式，事先公布計畫和預算，讓贊助者知道捐的錢用在哪裡。

而國民黨候選人丁守中預計可獲得1732萬6980元的補助款，民進黨候選人姚文智可獲得733萬9230元。

至於無黨籍參選人李錫錕與吳蕚洋由於票數僅6172與5617票，因此無法領回保證金，於選舉所花的競選經費也全打水漂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/