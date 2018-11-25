徐定禎明謝票 「盼苗栗擺脫黨派操縱」

苗栗縣長之戰，徐定禎（右二）敗選時與家人一同感謝支持者及競選團隊，眾人皆哭紅眼眶。（記者鄭名翔攝）

2018-11-25 18:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕9合1選戰落幕，無黨籍頭份市長徐定禎獲民進黨禮讓參選苗栗縣長，但最終仍以6萬餘票之差不敵尋求連任的國民黨縣長徐耀昌。落選的徐定禎展現風度，除恭喜可敬的對手，也期盼徐耀昌未來4年能為鄉親謀福利，不要讓苗栗淪為三等縣。

苗栗縣歷年皆由國民黨執政，是台灣西部迄今未曾政黨輪替的城市。此次民進黨禮讓無黨籍的徐定禎出戰徐耀昌，除蔡英文、賴清德、陳菊等黨內要角輪番為他站台，前縣長劉政鴻也因與徐耀昌心結未解，派出得力子弟兵李京勳為徐定禎出謀劃策，徐定禎企圖跳脫藍綠成為「最大公約數」，一鼓作氣翻轉苗栗。

但徐定禎參選以來就被對手定調為「白皮綠骨」，除承受民進黨中央執政不利的包袱，再加上苗栗長久以來藍大於綠的基本盤未曾鬆動，儘管祭出免費營養午餐、鑽石婚禮金等社福政見，但最終決戰仍回歸藍綠對決，也使得開票沒多久後勝負就早早定調。

徐定禎敗選感言除恭賀徐耀昌獲連任，也期勉他能早日拿回財政自主權，比照鄰近縣市恢復縣民福利，不要使苗栗淪為三等縣。他一肩扛起敗選責任，強調是自己努力不夠，尤其僅擔任過頭份市長，要在短時間於全縣18鄉鎮市打開知名度確有難度，但仍非常感謝一路以來支持者給予的溫暖。

徐定禎也語重心長地說，選舉總有勝負，結束後縣民應回歸團結，苗栗沒有分裂本錢，也期盼隨著一次又一次的選舉，使台灣民主更加進步，總有天選民能擺脫藍綠惡鬥的束縛，也呼籲優秀年輕人應勇敢出來接棒，讓苗栗擺脫政黨派系的操縱，大步往前走。

徐定禎說，目前先沉澱自我，待卸下頭份市長工作後暫無規劃。昨晚承認敗選，他雖然笑著鼓勵難過落淚的支持者，但自己也不禁語帶哽咽感謝家人一路以來的陪伴與支持。明天起徐定禎也將展開連續兩天的謝票之旅，巡迴18鄉鎮市向每個支持者當面道謝。

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