差「6票」落選台南市議員 她擬提「選舉無效」之訴

台南市議員候選人唐儀靜以「6票之差」輸給民進黨現任議員王錦德。她擬提「選舉無效」之訴。（唐儀靜辦公室提供）

2018-11-25 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨天選舉戰況激烈，國民黨籍台北市長候選人丁守中因以3254票之差敗給現任市長柯文哲，擬提出「選舉無效」之訴，而今也有台南市議員候選人唐儀靜，因僅輸「6票」落選，要求重新計票。

本屆台南市議員選舉中，第6選舉區共有10名候選人，前6高票者當選。其中民進黨現任議員王錦德一共獲得7720票，為第6位當選議員，然緊追在後同為民進黨提名的候選人唐儀靜，雖獲得7714票、僅和王有「6票」之差，但仍淪為落選，因此於今天提出選舉無效之訴，要求重新驗票。

據了解，昨天台南市開票到倒數第2個票匭時，唐儀靜的票數還贏王錦德100多票，但最後一個票匭開出時卻被逆轉，唐儀靜最後以6票的些微差距落選，讓許多支持唐儀靜的民眾都感到相當不甘心。

唐儀靜表示，會提出選舉無效之訴是為了給予支持她的選民一個交代，且由於王錦德和她皆為民進黨，因此不會過於高調。

依照公職人員選舉罷免法規定，縣市長及立委選舉如果票數差距在千分之3以內，選委會將主動驗票，但縣市議員部分沒有這個機制，因此僅有候選人提出選舉無效之訴時，選委會才會進行驗票。

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