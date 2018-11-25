2分鐘便可結束？ 中選會模擬投票時間被罵翻

中選會宣稱投票時間僅需2分10秒，但實際上卻讓民眾苦等一小時，怨聲四起。（資料照）

2018-11-25 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年地方公職人員選舉首度合併公投舉行，高達10案公投造成全國各地投開票所大塞車，許多民眾被迫排1小時隊才能行使投票權利，引發民怨，紛紛將矛頭指向中選會，中選會聲稱事前有針對投票過程作演練，模擬結果只需花2分10

秒，但與實際狀況天差地別。

九合一大選爆發許多爭議，投票所被排隊人龍塞爆，有民眾甚至要排1小時才能投票，至晚間6點多仍有人排隊等候投票，甚至出現「一邊投票、一邊開票」的詭異現象，而選前，中選會副主委兼發言人陳朝建曾指出，根據投票模擬及過往情形，預計平均每人投票時間約為2分10秒便可完成，中選會副主委陳朝建對外致歉稱，「跟我們原先預估的其實有一些出入」。

面對種種質疑，中選會主委陳英鈐今正式請辭獲准，陳英鈐指出，選前曾多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。

當人潮壅塞狀況頻傳時，中選會在投票當日已請各地選委會因地制宜，一須要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍難以有效紓解10個公投案；為此，陳英鈐表示：「本人已向行政院長賴清德請辭獲准，以示負責，最後僅向此次參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意。」

針對中選會2分鐘便可以結束投票的演練，網友紛紛表示：「各種狀況本來就要以最差的情形來考慮才行」、「開始檢討選民了嗎」、「投一次票要拿十幾張」、「光領票就超過2分鐘了」。

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