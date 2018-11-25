北市長選舉爭議 台北地院規劃動員40組法官、書記官驗票

2018-11-25 17:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市長落選人丁守中向法院聲請查封選票並重新計票，台北地院今表示，若丁守中如期繳納428萬元保證金，最快明天即可啟動查封選票程序，由於選罷法規定須在查封後20天內完成重新計票，因此北院預計規劃動員40組法官、書記官進行驗票。

北院並指出，裁定限聲請人丁守中於一天內繳納保證金，是以日計算，並非以24小時計算，翌日繳費就可以了，裁定是在今天上午十點半交給丁守中本人，所以丁守中明天下班時間前都可繳納保證金，並未限制一定要在上午10點半以前繳納。

若明日丁守中繳完保證金，全案即進入查封程序，合議庭3位法官執行查封時，須通知丁守中和同選區其他候選人到場，北院合議庭今已聯絡中選會和北市選委會，取得柯文哲等其他4位候選人的聯絡方式，待明日正式進入查封程序時，即會盡快聯絡到其他候選人「喬」查封時間地點，候選人可選擇親自到場，也可指定代理人到場。

之後進入重新計票程序，北院已規劃40組驗票人力，每組配1法官、1書記官，每組查驗選票時，丁守中、柯文哲的律師或指定人也須在場見證，並對程序和每張爭議選票表示意見，書記官會在筆錄中記載爭議選票狀況，再交由合議庭法官決定選票是有效、無效或歸誰。

至於費用，依往例，所有動用的人力將採法院、丁、柯3方「各付各的」，各自處理；若驗票結果翻盤，由丁勝出，法院會將保證金發還丁守中，若仍維持柯勝選的結果，就不發還保證金，428萬餘元將繳入國庫。

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