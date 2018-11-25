不信可能敗選 范世平：民進黨自欺欺人、不敗才怪

民進黨本次九合一大選慘敗，許多縣市綠地變藍天，黨秘書長洪耀福（左二）宣布辭去秘書長一職，記者會後與台北市黨部主委黃承國（左一）、選對會召集人林錫耀（右一）、陳明文（右二）向外界鞠躬。（資料照）

2018-11-25 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結果出爐，執政的民進黨大敗，許多縣市綠地變藍天，總統蔡英文宣布辭去兼任的民進黨黨主席職務，為敗選負責。對此，台師大政研所教授范世平表示，民進黨高層選前不接受可能敗選的民調，卻找友善智庫發布選情樂觀的民調，「自欺欺人，不敗才怪」。

范世平在臉書表示，對於這次選舉的預判有很多失誤，他先要表示歉意，「自我檢討，我有誤區，不夠接地氣」。他認為，民進黨高層在選前拒絕接受可能敗選的民調，還找友善智庫發布選情樂觀的民調，根本是自欺欺人，不敗才怪。

針對此次選舉開票時，發生有投票所仍在投票等亂象，范世平也點名中選會，「成了昨天民進黨的最佳豬隊友，讓大家排隊2小時，不知掉了多少票」。

范世平強調，這次九合一選舉民進黨大敗、國民黨大勝，民進黨與蔡英文如果不改變，2020年將重蹈國民黨2016年總統大選的覆轍，「但問題是，蔡（英文）會改嗎」？

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