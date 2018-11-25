獨家》高峰里「章魚哥」神準 新竹市長得票比例49:27:21

竹市高峰里民排隊投票的情形。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-25 17:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市高峰里近2屆的總統、立委與市長選舉開票結果超神，被視為指標里，這次縣市長大選再創驚人預測，開票結果，現任市長林智堅拿下1727票、許明財945票、謝文進757票，比例為「49:29:21」，與本次新竹市長大選總得票比例差距僅1個百分點左右，再度寫下不敗記錄。

位在新竹市東區的高峰里鄰近新竹科學園區，里內居民除了老一輩新竹人、也有竹科新貴，新舊世代價格觀交錯下，前2屆總統、立委與市長選舉，開出票數比例皆與最後結果，差距僅1個百分點左右，而里內香火鼎盛的古奇峰普天宮，每逢大選，必吸引候選人選前參拜，祈求關聖帝君庇佑、里民也支持當選。

林智堅任內推動「交通123」政策，循序漸進改善竹科交通，推動許多優質藝文饗宴，免費假牙、健檢等政策，不僅照顧銀髮族，更有效打動「三明治世代」年輕民眾，讓當地人有感，被認為是勝選連任的原因。

這次大選，林智堅總得票數107612，得票率49.57%，高峰里得票率49.28%，差距僅僅0.29個百分點。許明財總得票數60508，得票率27.87%，高峰里得票率26.9%，差距0.97個百分點。謝文進總得票數44101，得票率20.31%，高峰里得票率21.6%，差距約在1.29個百分點。

這次林智堅連任成功，成為首位民進黨籍成功連任的新竹市長，同時也寫下民進黨在新竹市長選票的最高紀錄，較四年前初試啼聲獲得7萬6578票，成長幅度達到39%，寫下里程碑。

林智堅強調，4年來秉持市民第一、建設優先的初心，未來四年初心依舊不變，「要讓城市進步、充滿希望的市長也不會變」，即便選舉告一段落，市政工作也不會停歇，「從明天起將和團隊繼續捲起袖子為城市努力」，一起迎向更美好的明日新竹。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/