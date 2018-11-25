台北市長選舉爭議）圖解法院如何重新驗票

重新計票事件參考流程。（記者王定傳翻攝）

2018-11-25 17:53

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中因不滿選舉過程、結果，今凌晨赴台北地院聲請查封票匭重新計票，表示將提出選舉無效之訴；法界人士指出，丁、柯2人差距在有效票數千分之3內，丁依法當可聲請重新計票，但他須先繳交保證金，才能進行查封程序，查封的投票所必須在20日內完成重新計票！

依公職人員選舉罷免法規定，立委、直轄市長或縣市長，得票數最高與次高候選人差距，在有效票數「千分之3」以內時，候選人得於投票日後7日內，「聲請重新計票」。依丁、柯的投票結果差距，丁確實有權提聲請，但依同法規定，重新計票保證金的計算是以一票3元計算，這次台北市長選舉，所有候選人的有效票數是142萬7643票，共須繳428萬2929元保證金。

此外，司法院刊物「司法周刊」曾記載重新計票流程，在法官裁定進行查封程序後，就要通知聲請人、同選區其他候選人、主管的選委會，查封選舉人名冊、選舉票、投開票所報告表，由書記官作成重新計票查封筆錄及查封物品清單，交由妥適的指定保管人保管。

開始重新計票時，要通知各候選人或其指定人員到場，並得指揮相關機關協助，接著檢視查封物品外觀是否完整，再檢視選舉人名冊、選舉票、投開票所報告表，查驗選舉人名冊，及點算用於空白票、已領未投票後，接著開始計算無效票及候選人順序計算其等有效票，如有爭議，法官應認定其效果及歸屬，最後由書記官做成重新計票筆錄及重新計票結果表。

查封的投票所須在20內完成重新計票，並將結果通知主管選委會，選委會應於7日內，依計票結果重行審定選舉結果，若有改變就須撤銷當選公告，並發還聲請人繳交的保證金，沒變則無須發還保證金。

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