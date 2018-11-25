小內閣規劃？ 侯友宜：先表達感恩惜福

2018-11-25 16:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰落幕，國民黨侯友宜以116萬5130票大勝民進黨蘇貞昌的87萬3692票，刷新陳菊於高雄市長選舉拿下的票數，侯友宜今天受訪表示，「蘇貞昌老縣長」是他的老長官，因此以感恩、惜情態度面對，未來針對蘇所提出的好的意見，都會納為參考，好好為新北合作，給民眾好生活。

侯友宜今天下午在黨籍議員當選人陪同下，至主祀關聖帝君的新莊武聖廟參拜，隨後步行至同條街上的新莊慈祐宮，沿途也一一和民眾握手致謝。

外界好奇市府「小內閣」的規劃，侯友宜說，現在最重要的事情是感謝好友們在選戰過程中的幫忙和努力，因此今天先至武聖廟表示感恩、惜福，「把這些事情做了，很多事情都會隨時準備好。」

侯友宜說，現在會把市長職位、市民託付的重要任務做好，其他的不是重點，自己也不太在乎，在乎的是怎麼讓新北市民經濟好、日子過得好。

至於侯友宜昨晚發表當選感言時，透過開票後曾透過幕僚聯繫蘇貞昌，後續是否連絡上？會否親自打給蘇？侯友宜說，辦公室出動總幹事、主任打了7、8通電話，都沒連絡上，因此昨晚已傳簡訊致意、感謝。

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