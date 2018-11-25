丁守中須繳交保證金 但驗票費用由台北市民負擔...

國民黨台北市長參選人丁守中聲請查封選票並驗票，除了他必須繳交428萬2929元保證金之外，北市民還需要額外負擔驗票費用。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-25 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，在此次選舉中輸給柯文哲3254票，他不願接受敗選事實，今（25日）凌晨3時許就聲請查封選票並重新計算，台北地院依照每票3元計算，裁定丁守中須繳交428萬2929元保證金。不過，除了保證金之外，其實還必須由市府編列驗票費用，這筆錢將由台北市民負擔。

據《蘋果日報》報導，律師林俊峰指出，按照「公職人員選舉罷免法」第69條的規定，台北地院要在裁准驗票的20天內完成重新計票，而上百萬張選票要重新計算相當曠日廢時，預估台北地院會派出多名法官和書記官協助驗票。

除此之外，台北市府須編列預算，來支付重新計票的費用。至於丁守中的428餘萬保證金，假如最後結局改變，地院將發還保證金，若未改變，則不會將這筆錢還給丁守中。

至於丁守中將提出的選舉無效之訴，必須要由丁陣營證明選舉機關所辦理的選舉有違法狀況，並且足以影響結果。比如說，昨（24日）下午4時後，還有多少投票所和選民仍然在投票？有多少人觀看到了媒體開票資訊？都是丁陣營必須要蒐集的證據。

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