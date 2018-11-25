2倍強壓同額競選麥寮鄉長 「廢盟」還有下波行動？

選舉結束了，但廢票聯盟恐有下一波動作。（記者詹士弘翻攝）

2018-11-25 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕同額競選的雲林縣麥寮鄉長選舉，候選人蔡長昆以8068票順利通過當選門檻，但無效票竟高達1萬6083票，廢票是得票的2倍，創下台灣選舉史紀錄；開票結束後，即有人在臉書發言，「鄉民們？你們願意一起再努力一次嗎」？「廢票聯盟」也擬推動罷免鄉長。

麥寮鄉現任鄉長許忠富在登記截止前宣佈放棄連任，並陪伴現任鄉代會主席蔡長昆登記，麥寮鄉成為全縣廿鄉鎮市唯一同額競選鄉鎮，依規定只需拿到全鄉選舉人數3萬5437的20%以上選票就能當選；有麥寮鄉民不滿選擇權被剝奪，組成「廢票聯盟」，推動投無效票，最後蔡長昆得票8068票，無效票1萬6083票，雖然過了當選門檻，但也留下無效票高於得票數的歷史紀錄。

選舉結束後，立即有人在臉書上詢問鄉民，「你們願意一起再努力一次嗎？以35000的投票人口。1：350人提議通過。2： 3500 簽署通過。3：8750 投票同意人數。」意指按照選罷法規定推算發動罷免麥寮鄉長的提案、連署、投票門檻。

不少鄉民分別留言回應「一定過得啊！廢票票數那麼高」、「要一定要！加油」、「一定要，一年後要罷免」、「廢票是表達鄉民對此次事件的不滿！…老實說蔡『鄉長』我並不瞭解他！民主程序既然也走完了…且看他的表現再說吧！」

廢票聯盟指出，這是選舉史上，當選人最丟臉的一天，謝謝勇敢站出來的鄉民，昨晚也漏夜討論如何推動罷免鄉長案。

蔡長昆表示，他尊重廢票聯盟的理念，虛心接受各界的指教，未來會秉持選前承諾，延續許忠富的麥寮施政，繼續建設、守護麥寮。

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