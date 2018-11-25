美國務卿恭賀完成選舉 稱許「台灣憲政民主是印太典範」

2018-11-25 16:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣九合一選舉落幕，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天透過推特表示，美國恭賀台灣再次成功完成一次自由公正的選舉，並肯定台灣說，「你們得來不易的憲政民主是整個印太地區的典範」。

九合一大選落幕，執政黨民進黨遭遇大挫敗，台灣政治版圖再次洗牌。美國國務卿龐皮歐今天發布推文，標籤台灣（＃Taiwan）表示，美國恭賀台灣再次成功舉行了一次自由與公正的選舉，並肯定台灣說，「你們得來不易的憲政民主（hard-earned constitutional democracy）是整個印太地區的典範」。

外交部今也轉發龐皮歐推文表達感謝，外交部同時表示，作為民主自由的燈塔，台灣有意願、也有能力和美國等理念相近國家合作並共享經驗，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

美媒《紐時》分析台灣選後政情表示結果「令人震驚」，讓國民黨重獲新生，在北京拒絕和蔡政府接觸情況下，國民黨的縣市長可能成為和北京對話的潛在人選，蔡政府在2020年大選恐面臨「強力競爭對手」。

《華爾街日報》則直指，選舉結果恐讓兩岸關係可能發生「重大變化」，不過分析認為，九合一選舉後，北京或許會對台採取靜觀其變的策略。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/