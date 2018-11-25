陳英鈐今辭中選會主委 發表辭職聲明「以示負責」

台灣史上最大規模的九合一併公投選舉，在投票當日爆發「一邊投票、一邊開票」爭議，還有民眾遲至晚間6點多還在排隊等投票，中選會主委陳英鈐今日正式請辭獲准，並發表聲明表示「以示負責」。（資料照）

2018-11-25 16:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣史上最大規模的九合一併公投選舉，在投票當日爆發「一邊投票、一邊開票」爭議，還有民眾遲至晚間6點多還在排隊等投票，中選會主委陳英鈐今日正式請辭獲准，並發表聲明表示「以示負責」。

陳英鈐在辭職聲明上提及，首先感謝全體台灣人民展現公民素養，熱烈參與九合一選舉和10項公投案投票，為台灣民主寫下新頁，對於等候排隊投票造成的不便，本人再一次表達深深歉意。

陳英鈐指出，此次10項公投因公民投票法規定，必須與九合一選舉一併舉行，10項公投成案在10月，距離選舉僅1個月餘，而全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，對於各縣市選委會都是不可能的任務。

陳英鈐提及，在既有的空間下要容納10個公投案投票，很多投票所最多僅能放置3個公投票匭。為增加公投投票的速度，中選會在投票前緊急為全國約3500個投票所增購圈票遮屏。

陳英鈐指出，並且多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。

他說明，本次民眾積極參與投票，即使中選會在投票當日請各地選委會因地制宜，一須要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍難以有效紓解10個公投案，在部分投票所造成的排隊人潮。

陳英鈐表示，「為此，本人已向行政院長賴清德請辭獲准，以示負責，最後僅向此次參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意。」

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