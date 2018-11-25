打臉中選會！台北市開票所被爆「數鈔票式」算公投票

2018-11-25 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕2018年全國性公民投票已於今（25）日凌晨3時48分完成計票作業。由於前主委陳英鈐曾說過，「一定會一張一張亮給大家看」，但有民眾發現台北1間教會投開票所，選務人員以「數鈔票」方式計算公投票，影片曝光後引發網路輿論爭議。

從民眾上傳至臉書的影片中能看見，該教會投開票所在計票過程中，共逾12名選務人員進行公投開票，有人坐在椅子上，有人則是坐在地上，拍攝民眾認為，每位選務人員均如同清點鈔票般，計算每一疊公投票，他認為這樣的計票方式無法接受，並指出應該要唱票。

有網友看見影片後解釋，選務人員分為3組，先各自分類出同意票、不同意票與無效票，再由各組人員清點、重複確認各類票的數量，希望民眾勿因此影片誤認選務人員開票過程有疑率；但也有網友認為，若過程中發生操守問題，難保開票結果不會受到影響。

民進黨立委林淑芬今年10月17日就對中選會提出質疑，林認為當時新竹縣在同月2日舉辦的模擬公投開票過程，竟然用「數鈔票」的模式計票，缺少亮票與唱票過程，恐使民眾難以信服，當時的中選會主委陳英鈐承認該方法有誤，聲稱「一定會一張一張亮給大家看」。

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