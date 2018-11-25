驗票若未能翻盤 丁守中428萬元保證金領不回

丁守中今天（25日）在律師團陪同下，就後續訴訟進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-25 16:28

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市長參選人丁守中，今凌晨以3254票之差敗給現任市長柯文哲，丁漏夜聲請查封選票請求重新計票，台北地院今晨裁定丁守中應先繳每票3元的428萬2929元保證金，丁下午表示將在明早10點前繳納；依規定，完成重新計票後，若改變當選與落選的情況，法院會將保證金發還給丁守中，若結局未改變，則不發還保證金，丁守中將領不回428萬餘元。

法院實務處理「重新計票」事件，應先審酌是否符合選罷法要件與是否線納保證金，若符合要件但未繳保證金，就通知繳納或補繳，逾時若仍未繳就駁回聲請，反之即進入查封選票的程序。

執行查封程序時，法院會先通知丁守中、同選區其他候選人、台北市選委會，進行查封選舉人名冊、選票、投開票所報告書，書記官製作重新計票查封筆錄、查封物品清單，並妥適指定保管人；保管人原則上即是選委會。

查封完成後，即進行重新計票程序，法院應通知各候選人或其指定人員到場，法院並可指揮警察等相關機關協助，檢視查封物品外觀是否完整，檢視查驗選舉人名冊、選票、投開票所報告，點算用剩的空白選票、已領但未投的選票。

接著再計算無效票，並依候選人順序計算有效票，選票如有爭議，法官應認定此選票的效果和歸屬，最後再由書記官作成重新計票筆錄、結果表。

選罷法規定，區域立委、直轄市長、縣市長選舉，得票數最高與次高的候選人的得票數差距，有效票數在千分之3以內時，次高票的候選人可在投票日後7天內，向法院聲請查封全部或一部分選舉人名冊及選舉票，須於20天內完成重新計票，並將重新計票結果通知選委會；選委會應在7天內依照法院的重新計票結果，重行審定選舉結果，撤銷不應當選而公告已當選的公告，或重行公告應當選而未公告的情況。

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