選後第一站 侯友宜拜關公還願致謝

侯友宜今天下午至新莊武聖廟參拜，沿途向民眾謝票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-25 16:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕剛當選新北市長的侯友宜今天下午至新莊武聖廟參拜，是當選後第一個公開行程，侯友宜一下車就受到支持者簇擁，藍營各區新科議員也到場陪同，頻喊市長好。侯友宜表示，自己2月底宣布參選當天，就是到武聖廟參拜，因此選後第一個行程就選在武聖廟，表達感恩、惜福之心。

篤信關公的侯友宜，今天下午在順利連任的黨籍議員陪同下，至主祀關聖帝君的新莊武聖廟參拜，隨後步行至同在新莊老街的新莊慈祐宮，沿途也一一和民眾握手致謝。

至於怎麼看自己的116萬票刷下歷史新頁？侯友宜說，「一張票一世情」，承諾會認真打拚，回應所有的民意，將用加倍的力量，拚新北市的好日子。

而「朱家軍」議員也大獲全勝，而多次合體的「侯盧韓」連線勝選，侯友宜說，參選是希望堅定自己的價值、改變台灣的選舉文化，秉持不攻擊、謾罵和抹黑，表示善良的民眾總算覺醒了，因此不是自己打贏，是正義、覺醒和人民的力量贏的。

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