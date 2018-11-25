「謝謝台灣人民對我們的教訓」 段宜康：敗選的關鍵在...

民進黨本次九合一選舉大敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文24日晚間與秘書長洪耀福（左）、選對會召集人陳明文（右）召開記者會，宣布辭去黨主席一職，並向民進黨的支持者致歉。（資料照）

2018-11-25 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結果昨出爐，執政的民進黨大敗，兼任黨主席的總統蔡英文為敗選負責，宣布辭去主席職務，行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊也分別口頭請辭。對此，民進黨立委段宜康表示，「謝謝台灣人民對我們的教訓」，也針對敗選原因做出分析。

段宜康今天在臉書寫道，「謝謝台灣人民對我們的教訓」。他也提出五問：這次選舉和公投的結果「是九二共識的勝利？是反對年金改革的勝利？是支持核電的勝利？是反婚姻平權的勝利？是反性平教育的勝利？」他自問，過去支持過民進黨的選民，是否就是要用選票傳達上述訊息，也自答「我不覺得如此」。

段宜康說，民進黨面對傾頹的支持度，不斷複製以前國民黨的過期特效藥：拚命開支票打建設牌，卻忽略「這帖特效藥救不了國民黨；怎麼會救得了民進黨？只有讓選民更厭惡吧！」

他認為，造成選戰結果的原因一定多而複雜，但關鍵因素卻在於民進黨經常放棄認真、勇敢地推動政策，面對阻力時又太輕易退縮，「例如當民進黨不想和中國，一起成為全世界僅存拒絕日本核災縣市食品的國家時，並沒有盡力向人民解釋和宣傳」、「勞基法修正案就是另一個例子，想要面面周全，結果顧此失彼，讓勞資雙方都不滿」。

段宜康強調，面對壓力才是檢驗真誠的關頭，當民進黨應該挺身作戰時，卻率先自戰場抽身，結果「輸了戰役，也失去信任」，「我是民進黨執政的一份子，當然得共同承擔責任；我們的責任，就是趕快重整旗鼓。總不能只會和支持者一起怨天咒地；還是應該先著手找出病灶吧！」

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