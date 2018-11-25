選舉亂象多挨轟 中選會主委陳英鈐請辭獲准

中選會主委陳英鈐今天清晨除公開道歉外，也已向行政院長賴清德請辭獲准。（資料照）

2018-11-25 15:55

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一併公投選舉落幕，開票時發生有投票所仍在投票等亂象，中選會遭外界強烈質疑。據悉，中選會主委陳英鈐今天清晨除公開道歉外，也已向行政院長賴清德請辭獲准。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時證實，中選會主委陳英鈐已向賴院長請辭獲准。

這次九合一選舉及公投24日投票，但全國多處投票所都發生大排長龍情況，下午4時開票時，仍有許多投票所還在投票，直到25日凌晨3時2分才完成所有開票作業。

陳英鈐今5日凌晨3時50分左右宣布選舉結果，他首先向全國人民致歉，表示因公投導致投票速度較為緩慢，使開票延遲。被問及是否負起政治責任時，他表示，作為首長一肩承擔，一定會深切檢討。

對於這次選舉併公投引發的選務問題，Kolas表示，行政院希望中選會以民為本。中選會是獨立機關，行政院尊重中選會推動選務的工作，也認為眾多選務人員很辛苦。她說，這次投票人數眾多，選務繁雜，行政院認為，中選會應檢討改進。對於公投與大選合併舉行遭遇的問題，行政院希望中選會委員以這次經驗，作為未來改進的基礎。

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