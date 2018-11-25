盧秀燕：市民看花博免費 AIPH無權置喙

盧秀燕表示，台中市民免費看花博，AIPH無從置喙。（記者歐素美攝）

2018-11-25 15:28

〔記者歐素美／台中報導〕盧秀燕今天展開感恩謝票之旅時指出，台中市民免費看花博，市府的負擔不大，AIPH也無權置喙，上任後將加速推動東豐快速路、國道四號豐潭段、豐原國民運動中心等建設，並行銷農產品或保證收購，不讓農民看天吃飯；對於勝選，她表示，一直有信心，只是沒想到會贏這麼多，強調團結是這次勝選的主因，國民黨已經不一樣了。

盧秀燕今天展開感恩謝票之旅，先後造訪競選功臣立委江啟臣、前立委楊瓊瓔、立委顏寬恒、顏清標及市議員顏莉敏、前市議會議長張清堂及副議長張清照。

盧秀燕說，未來將加速推動東豐快速道路建設、國道四號豐潭段、豐原國民運動中心、豐原運動產業園區及豐原區社皮里活動中心等建設，「所有承諾及政見，說到做到」。

盧秀燕說，東勢區七成以上與農業相關，山城地區農產品很重要，未來市府絕對負責行銷及保證收購，不讓農民的心血白費，肥料、資材、運費補助也會一一完成；恢復老人建保，也會儘快編列預算、尋求議會同意。強調回報選民最好的方法，就是「大家拚經濟、安心生活」，未來將採走動式的管理、行動辦公室，未來燕子會飛到每個角落。

針對台中市民免費看花博，盧秀燕說，當初胡志強市長爭取舉辦花博，預估可吸引800萬人次，其中600萬人次來自外縣市，台中市民僅200萬，200萬不收門票，影響最多的是門票銷售廠商，市府倚賴花博門票收入不大。

她說，當初花博銷售契約一直沒公開，林市長昨很有風度表示會協助順利交接，所以相關契約書希望了解一下，在合理、合情、合法下，一定會依法執行。不盡如人意的地方也會進行了解，看如何處理。強調市府跟AIPH唯一的關係就是1680萬，已分兩期編列，第一期今年已執行840萬，第二期在明年，會依法編列，「市長主張市民免費看花博，AIPH是無權置喙的」。

盧秀燕說，國民黨已經不一樣了！團結是這次勝選的主因，過去大家認為地方派系要怎樣的條件下才會動，其實大家錯估地方好朋友對台灣及台中未來的責任感，這次選舉就是建立很好的典範。她一直對勝選有信心，只是沒想到會贏這麼多。

立委顏寬恒表示，台中港特定區在胡志強市長時解編，但四年來遲未動靜，建議盧秀燕上任後應全面檢討不合時宜的都市計畫；張清照在盧秀燕拜會時，則正式宣布將與顏莉敏搭檔，競選市議會正、副議長；盧秀燕說「這是最完美的組合」！

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/