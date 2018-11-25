同樣敗選氣度差很多！網友讚爆陳其邁、噓爆丁守中

高雄市長候選人陳其邁帶領選戰團隊，坦然接受敗選事實。（資料照）

2018-11-25 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕敗選的氣度差那麼多！民進黨高雄市長候選人陳其邁，昨（24日）看到選票開始落後韓國瑜一段距離後，於晚間8時50分就上台承認敗選，並向韓國瑜祝賀，被網友盛讚很有風度。另一方面，國民黨台北市長候選人丁守中，以3254票敗給柯文哲，卻不承認落選事實，找來律師提起選舉無效訴訟，網友們則酸爆他輸不起。

陳其邁於昨晚宣布自己落選時，不忘呼籲支持者從明天開始一起幫韓國瑜加油、為高雄市加油。陳其邁說，韓國瑜應該能感受到高雄是個熱情且包容的城市，期待未來大家為了這座家園一起努力。

丁守中則在今（25日）凌晨2時許戰局底定時，怒斥中選會和台北市選委會合謀，讓棄保效應發生，並於凌晨3時許馬不停蹄地到台北地院提出選舉無效訴訟。

網友們看完陳其邁的敗選感言後，紛紛為他的風度拍拍手，直呼「欣賞他」、「展現氣度也是台灣的民主價值」、「他下個選戰值得期待！」不過，網友轉頭一看到丁守中不願接受敗選，莫不狂噓「丟人現眼」、「笑死人」，還有人笑稱，搞不好丁守中在驗票後反而會輸更多。

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