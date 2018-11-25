親民黨發言人爆連宋之亂內幕：丁丁最沒資格提驗票！

丁守中25日在律師團陪同下，就後續訴訟進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-25 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以3524票險勝國民黨候選人丁守中，對此丁守中提出選舉無效訴訟。對此，親民黨發言人吳崑玉爆料，2004年總統大選爭議，當時丁守中負責監票與驗票，卻出了一大堆紕漏，都是親民黨在幫忙善後，想不到事隔多年竟聽到丁守中要驗票，「在我眼中，全台灣最沒資格提驗票的人，就是丁丁。」

吳崑玉爆料指出，2004年連宋配與扁呂配決戰時，丁守中時任國民黨組發會主委，當時擔心作票問題，要求監票員櫃櫃到位，丁守中於晨報時拍胸脯說沒問題，結果全台有幾百個票桶沒有國民黨派的監票員。事後連宋以不到3%落敗，丁守中也在選後被宋楚瑜檢討，「聽說，丁丁對被罵一事很介意」。

選後20天，吳崑玉與親民黨幹部被派到國民黨中央黨部協助驗票，進到會議室竟看到資料堆到屋頂，現場唯一的僑生黨工無奈表示只有他一個人負責驗票。面對窘境，親民黨員只好幫忙收爛攤子，由於全台灣1.5萬個以上的票桶都得驗，且都得附異常對照表，親民黨等人只好請國民黨增派人力。「但丁丁的組發會說，他們沒有人力打字，他們的人全部派去接民眾的異常回報電話了。」

更驚人的是，作業過程中，發現民眾的電話回報紀錄只有5分之1不同，其他5分之4，不是抄的、就是影印舊紀錄，「然後丁丁長官天天跟連主席回報：『電話中心今天又有多少多少電話進來回報，現在已經有多少多少份紀錄了』，顯然他並沒看過這些紀錄。」

到了驗票前的會議，親民黨報告整套驗票流程，丁守中卻在台下一路「打槍」說太複雜、聽不懂，「我們自己有表格嘛」，事後還叫所有人中午再去開他辦公室開會。想不到才過5分鐘，國民黨黨工忍住笑意又說會不用開了：「他根本不知道，我們的表格就是你設計的啊！結果剛才把兩邊表格拿來一對，長得一模一樣，就不必開會了。」

這讓吳崑玉當場笑到把雞腿噴出來，不敢相信有人先嗆聲、卻不看資料。吳崑玉也說，當時還想把驗票歷程寫成書，但「咱們家主席惜情重義，把這本書壓下來，放在我的肚子裡悶了十幾年」，而昨晚竟然又聽到丁守中要驗票，「我又差點把嘴裡的咖啡噴出來」、「我只能說：『丁丁老師，祝福你！』」

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