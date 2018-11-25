台東政治不再「薑是老的辣」！多位基層老將敗選

台東縣議長饒慶鈴（右）轉戰縣長獲高票當選，台東市長張國洲（左）則高票連任。（記者黃明堂攝）

2018-11-25 15:00

［記者黃明堂／台東報導］經歷5合1選舉，台東基層政治重新洗牌，多位縣議員、鄉長老將連任或轉戰失利。縣議會在30個席次中，國民黨依然是最大黨，拿下21席；民進黨維持1席，親民黨也拿下1席，無黨籍7席。

現任議員中，出路最好的是議長饒慶鈴轉戰縣長，成為史上得票最多的縣長當選人，謝賢裕當選綠島鄉長，其他包括洪宗楷競選台東市長、劉純歌競選東河鄉長及胡秋金選延平鄉長均失利，張卓然、林秀信、江堅壽、黃天德等4人連任失敗，王飛龍則成功交棒給女兒王文怡，另有張萬生未參選。

國民黨這次拿下21席縣議員，還是台東縣議會最大黨。民進黨僅由黃治維拿下1席，蘭嶼黃碧妹則為親民黨拿下第1席議員，無黨籍增到7席。

鄉鎮市長選舉結果方面，爭取連任者多數如願，但金峰鄉長宋賢一落選，太麻里鄉長程正俊轉戰縣議員失敗，東河鄉長陳式鴻則選鄉代敗選。

總計這次5合1選舉，民進黨在台東僅拿下1位鄉長、1席縣議員、1位里長、3席市民代表，台東的政治版圖還是藍營天下。

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